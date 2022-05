"Fest der Vereine" in Badersleben im Harz sammelt Spenden für Wünschewagen

Badersleben - Ein Tag am Meer oder ein Ausflug in die Berge, den Lieblingsverein live anfeuern oder die Tiere im Zoo bestaunen, noch einmal die Enkelin besuchen. Das Grab des Bruders ein letztes Mal sehen, noch einmal im Schnee stehen, ein letztes Mal die Hand der Ehefrau halten – letzte Wünsche können vielfältig sein. Diese zu erfüllen und so todkranken Menschen eine vielleicht letzte Freude bereiten, hat sich der „Wünschewagen“, ein Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zum Ziel gesetzt. Seit August 2018 gibt es einen solchen Wagen auch in Sachsen-Anhalt. Organisiert und koordiniert vom ASB-Regionalverband Magdeburg werden so auch hier Wünsche wahr.