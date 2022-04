Wurde 83-Jährige in Halberstadt erschossen? Kriminalfall gibt Ermittlern Rätsel auf

Eine tote Frau und ein schwer verletzter Mann hatten am 22. April einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten in Halberstadt ausgelöst.

Nach einer offensichtlichen Familientragödie ist am 22. April 2022 ein Rettungshubschrauber in Halberstadt im Einsatz.

Halberstadt - Die 83-jährige Frau, die am Freitag tot in ihrer Wohnung in Halberstadt gefunden worden ist, soll obduziert werden, um die genaue Todesursache zu klären. Die Staatsanwaltschaft hat einen schlimmen Verdacht.