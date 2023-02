Thomas Voigt (l.) ist von Landrat Thomas Balcerowski in Halberstadt mit der Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden.

Halberstadt/Langenstein (vs) Verleihungsurkunde und Ordensinsignien nahm er laut einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt aus den Händen von Landrat Thomas Balcerowski (CDU) entgegen. An der Übergabe in der Magdeburger Staatskanzlei hatte Voigt aus gesundheitlichen Gründen im Dezember 2022 nicht teilnehmen können.