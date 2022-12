Pilotprojekt geplant Zeit im Dunkeln hat ein Ende: Reparatur der defekten Straßenbeleuchtung in Pabstorf abgeschlossen

Drei Straßen in Pabstorf erstrahlen seit Kurzem wieder in hellem Licht. Warum die Reparatur der Straßenbeleuchtung länger gedauert hat und welches Pilotprojekt hier in Planung ist.