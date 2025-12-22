Wasserspiele im Harz Zeitplan für Brunnen am Breiten Tor in Halberstadt
Der Lions Club Halberstadt ist mit seinem ehrgeizigen Projekt auf der Zielgeraden. Der Brunnen in der Grünanlage Schützenstraße/Breites Tor soll wieder sprudeln. Die Chancen stehen gut, dass es gelingt.
Halberstadt. - Bis Ende des Jahres soll es zusammen sein, das Geld, um das Wasserspiel am Breiten Tor nach Jahrzehnten endlich richtig instandzusetzen. Die Halberstädter Lions sind deshalb aktuell auf Spendensammeltour.