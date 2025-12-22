weather bedeckt
  4. Wasserspiele im Harz: Zeitplan für Brunnen am Breiten Tor in Halberstadt

Der Lions Club Halberstadt ist mit seinem ehrgeizigen Projekt auf der Zielgeraden. Der Brunnen in der Grünanlage Schützenstraße/Breites Tor soll wieder sprudeln. Die Chancen stehen gut, dass es gelingt.

Von Sabine Scholz 22.12.2025, 15:00
Blick auf den Brunnen am Breiten Tor in Halberstadt in den 1980er Jahren.
Blick auf den Brunnen am Breiten Tor in Halberstadt in den 1980er Jahren. Foto: Archiv Gerald Eggert

Halberstadt. - Bis Ende des Jahres soll es zusammen sein, das Geld, um das Wasserspiel am Breiten Tor nach Jahrzehnten endlich richtig instandzusetzen. Die Halberstädter Lions sind deshalb aktuell auf Spendensammeltour.