Der Lions Club Halberstadt ist mit seinem ehrgeizigen Projekt auf der Zielgeraden. Der Brunnen in der Grünanlage Schützenstraße/Breites Tor soll wieder sprudeln. Die Chancen stehen gut, dass es gelingt.

Zeitplan für Brunnen am Breiten Tor in Halberstadt

Blick auf den Brunnen am Breiten Tor in Halberstadt in den 1980er Jahren.

Halberstadt. - Bis Ende des Jahres soll es zusammen sein, das Geld, um das Wasserspiel am Breiten Tor nach Jahrzehnten endlich richtig instandzusetzen. Die Halberstädter Lions sind deshalb aktuell auf Spendensammeltour.