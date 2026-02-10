Umweltschutz im Harz Zeugen gesucht: Erneut Müll im Huy entsorgt
Der beliebte Wanderparkplatz unterhalb der Huysburg im Landkreis Harz wurde wieder für illegale Müllentsorgung genutzt. Die Gemeinde sucht die Täter.
10.02.2026, 06:00
Gemeinde Huy. - Der Parkplatz an der L 83 unterhalb der Huysburg ist bei Wanderern und Spaziergängern beliebt. Von hier können Touren durch den Huy, beispielsweise zur Paulskopfwarte, begonnen werden. Leider erfreut sich das bei Einheimischen als Meilenstein-Parkplatz bekannte Areal aber auch bei anderen Leuten hoher Beliebtheit: Immer wieder wird hier Müll aller Art illegal entsorgt – so auch jetzt.