Der beliebte Wanderparkplatz unterhalb der Huysburg im Landkreis Harz wurde wieder für illegale Müllentsorgung genutzt. Die Gemeinde sucht die Täter.

Von Maria Lang 10.02.2026, 06:00
Erneut wurde auf dem Parkplatz am Meilenstein illegal Müll entsorgt. Foto: Alexander Schulze

Gemeinde Huy. - Der Parkplatz an der L 83 unterhalb der Huysburg ist bei Wanderern und Spaziergängern beliebt. Von hier können Touren durch den Huy, beispielsweise zur Paulskopfwarte, begonnen werden. Leider erfreut sich das bei Einheimischen als Meilenstein-Parkplatz bekannte Areal aber auch bei anderen Leuten hoher Beliebtheit: Immer wieder wird hier Müll aller Art illegal entsorgt – so auch jetzt.