Der beliebte Wanderparkplatz unterhalb der Huysburg im Landkreis Harz wurde wieder für illegale Müllentsorgung genutzt. Die Gemeinde sucht die Täter.

Erneut wurde auf dem Parkplatz am Meilenstein illegal Müll entsorgt.

Gemeinde Huy. - Der Parkplatz an der L 83 unterhalb der Huysburg ist bei Wanderern und Spaziergängern beliebt. Von hier können Touren durch den Huy, beispielsweise zur Paulskopfwarte, begonnen werden. Leider erfreut sich das bei Einheimischen als Meilenstein-Parkplatz bekannte Areal aber auch bei anderen Leuten hoher Beliebtheit: Immer wieder wird hier Müll aller Art illegal entsorgt – so auch jetzt.