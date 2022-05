Zoff am Goldbach: Mauer an Vorharzer Risikogewässer soll Böschung weichen

In Harsleben soll Ende Mai an einem Risikogewässer eine Sandsteinmauer von einer Böschung ersetzt werden. Anwohner fürchten deshalb eine größer Hochwasser-Gefahr. So reagiert der Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme auf ihre Sorgen.

Harsleben - Eine Sandsteinmauer in Harsleben nahe der Goldbachbrücke an der L24 sorgt für Ärger in der Vorharzer Gemeinde. Der Grund: Der Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme will Ende Mai im Zuge der Gewässerunterhaltung die Ufermauer abreißen und mit einer natürlichen Böschung ersetzen.