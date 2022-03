Zoff im Harz wegen Schulfusionen

Die Zukunft der Harzer Gymnasien ist ungewiss, an vielen dieser Einrichtungen im Harzkreis gab und gibt es Protestaktionen gegen mögliche Schließungen. Der Kreistag soll am 16. März entscheiden, wie die Bildungslandschaft im Kreis künftig aussehen soll.

Halberstadt/Harzkreis - Der Ton wird rauer im Streit um die Zukunft der Gymnasien im Harzkreis. Nach Protestaktionen in Osterwieck vergangene Woche, gab es gestern erneut eine Aktion am Fallstein-Gymnasium Osterwieck sowie eine am Gymnasium „Am Thie“ in Blankenburg und am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wernigerode (GHG). Und die Stadt Wernigerode will, dass Osterwiecker Schüler das Hauptmann-Gymnasium retten.