Am 21. September sollte der Dorfflohmarkt in Zilly bei Osterwieck stattfinden. Nun wurde er kurzfristig abgesagt. Das Organisationskomitee macht das städtische Ordnungsamt für die Pleite verantwortlich. Was dahinter steckt.

Von Thomas Kügler 18.09.2025, 18:00
Ob nun in der Scheune oder auf der Wiese: Auf Flohmärkten wird das verkauft, was die einen nicht mehr brauchen und die anderen haben wollen - so war es auch in Zilly geplant. Symbolfoto: Birgit Zillmann

Zilly. - Der Dorfflohmarkt in Zilly hat eine eigene Tradition, und die nächste Auflage sollte am 21. September stattfinden. Doch mitten in die Vorbereitungen platzte ein Schreiben der Stadtverwaltung, das für Aufregung sorgte und nun zur Absage der Veranstaltung führte.