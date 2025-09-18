Ärger in Zilly Zoff mit dem Amt: Dorfflohmarkt bei Osterwieck ist abgesagt
Am 21. September sollte der Dorfflohmarkt in Zilly bei Osterwieck stattfinden. Nun wurde er kurzfristig abgesagt. Das Organisationskomitee macht das städtische Ordnungsamt für die Pleite verantwortlich. Was dahinter steckt.
18.09.2025, 18:00
Zilly. - Der Dorfflohmarkt in Zilly hat eine eigene Tradition, und die nächste Auflage sollte am 21. September stattfinden. Doch mitten in die Vorbereitungen platzte ein Schreiben der Stadtverwaltung, das für Aufregung sorgte und nun zur Absage der Veranstaltung führte.