Zu Fuß von Oslo nach Rom über Osterwieck

„Pilger öffnen Horizonte“, lautet der Titel einer Pilgertour, die Anfang Mai in Oslo startet und auf ihrem Weg nach Rom im Juli Osterwieck erreicht. Außerhalb solch einer Tour geben sich aber nur die wenigsten Pilger mit einem Pilgerstab zu erkennen.

Osterwieck - Der „Romweg – Abt Albert von Stade“ hat schon seit einigen Jahren seinen Sitz in Osterwieck auf dem Schäfers Hof. Seit der hiesige Historiker und Verleger Dr. Thomas Dahms Vorsitzender dieses 2009 in Hornburg gegründeten Vereins, der den deutschen Abschnitt des historischen Pilgerwegs Via Romea Germanica betreut, geworden ist.