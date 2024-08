Sie sind viel zu jung, um allein zu überleben: Zwei Eichhörnchen-Junge sind in Halberstadt aus ihren Nestern gefallen. So kümmert sich Tierpfleger Florian Hartmann Tag und Nacht um die kleinen Tiere.

Sie passen auf eine Hand, haben dunkle Knopfaugen, kuschelweiches Fell und sind Florian Hartmanns ständige Begleiter: Der Tierpfleger aus Halberstadt ist zurzeit der Ziehvater für zwei Eichhörnchen-Babys.

„Sie sind bei einem Gewitter vom Baum gefallen“, berichtet er. Eines der Jungen wurde im Stadtgebiet gefunden, das andere im Tiergarten, Hartmanns Arbeitsplatz. Normalerweise bleiben die Jungtiere zehn Wochen im Nest bei ihrer Mutter - so alt sind beide noch nicht.

Eichhörnchen-Fütterung mit Welpenmilch und Babybrei

Damit sie dennoch überleben, gibt ihnen Hartmann alle paar Stunden die Flasche, steht dafür mehrmals in der Nacht auf und nimmt die beiden kleinen Tierchen in einem Käfig mit zur Arbeit. „Sie bekommen Welpenmilch“, berichtet der Pfleger. „Und so langsam schmeckt ihnen auch schon Babybrei.“

Ziel sei es, die Tiere aufzupäppeln, ohne sie zu sehr an Menschen zu gewöhnen. „Wenn sie alt genug sind, sollen sie wieder ausgewildert werden. Gelingt das nicht, bekommen sie im Tiergarten ein Zuhause.“