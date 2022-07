Zuwachs für Berßels Brandschützer

In der Feuerwehr Berßel hat sich einiges aufgestaut – Positives. Die Einsatzkräfte haben in den bisher zwei Corona-Pandemie-Jahren personelle Verstärkung erhalten. Anlass, mehrere Beförderungen und Ehrungen nachzuholen.

Berßel - 2020 konnte es keine Jahreshauptversammlung geben, ebenso 2021 nicht. Eigentlich sollte nun am Sonnabend diesbezüglich ein Neustart unternommen werden, doch angesichts der sehr hohen Corona-Zahlen sind vorerst wieder alle Hauptversammlungen innerhalb der Osterwiecker Stadtfeuerwehr abgesagt und voraussichtlich auf die Zeit ab Mai verschoben worden. Dennoch kam es am Sonnabend in Berßel – nach vorherigem Coronatest der Beteiligten – zu einer kleinen Zusammenkunft, um endlich die in zwei Jahren aufgelaufenen Beförderungen und Ehrungen vornehmen zu können.