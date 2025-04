Nur wenige Wochen standen sie leer, die beiden Ladenlokale in Halberstadts Voigtei 52a. Während andere Geschäfte verwaist sind, zieht hier neues Leben ein. Das wird am 4. und 5. April gefeiert.

Halberstadt. - Sie sind jetzt Nachbarn, warum also dann nicht gemeinsam den Neustart feiern? Kim Burkschat und Mathias Winkler freuen sich darauf, am 4. und 5. April den Halberstädtern vorzustellen, was sie in ihren Läden in der Voigtei 52a anbieten.