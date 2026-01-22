Das in Halberstadt ansässige Rotmilanzentrum des Landes Sachsen-Anhalt berät nicht nur Landwirte, Behörden und Bürger in Sachen Schutz und Unterstützung des Greifvogels. Hier wird auch geforscht. Das neueste Projekt finanziert sogar die Bundesregierung.

Zwei junge Frauen fühlen für Sachsen-Anhalts Rotmilane den Pappeln im Land auf den Zahn

Cara Heldmaier und Karen Paschke sind die beiden Mitarbeiterinnen, die sich im Rotmilanzentrum Sachsen-Anhalt, das in Halberstadts Burchardikloster seinen Sitz hat, um das Gehölzprojekt kümmern.

Halberstadt. - Sich mit Schutzmaßnahmen für den Rotmilan zu befassen, ist Cara Heldmaier nicht neu. Als Mitarbeiterin im Rotmilanzentrum des Landes Sachsen-Anhalt weiß sie um die besondere Verantwortung des Landes für diesen Greifvogel. Und freut sich, in einem neuen Projekt weiter für den imposanten Vogel aktiv sein zu dürfen. Dabei geht es da um Gehölze.