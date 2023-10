Neben einem aufwendigen und langwierigen Jurastudium gibt es für Interessierte eine weitere, ehrenamtliche, Möglichkeit, einmal Gerichtsluft zu schnuppern und so außerdem direkt am Demokratieprozess teilzuhaben: das Engagement als Schöffe. Für dieses haben sich auch Michael Passeck und Thomas Steckhan aus dem Huy entschieden.

Dingelstedt/Schlanstedt - Schöffen sind, so die Definition, ehrenamtliche Richter in Strafsachen, die bei der Verhandlung und Urteilsfindung an Amts- und Landgerichten mitwirken. Die Wahl der Schöffen für Strafverfahren gegen Erwachsene erfolgt auf der Grundlage einer Liste von Kandidaten, welche der Gemeinde-/Stadtrat dem Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht vorschlägt. Die Wahl der Jugendschöffen erfolgt auf der Grundlage der Kandidatenliste, die der Jugendhilfeausschuss beschließt, heißt es auf der Homepage des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz.

Wer als Schöffe tätig werden will, richtet seine Bewerbung an den zuständigen Gemeinde- oder Stadtrat seines Wohnsitzes. Und genau dies haben Michael Passeck aus Schlanstedt und Thomas Steckhan aus Dingelstedt getan.

„Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, um mich einzubringen“, erzählt der Schlanstedter. „Vereine sind nicht so mein Ding, also brauchte ich etwas anderes.“ Dann habe er zufällig im Internet den Aufruf zur Schöffenwahl gesehen – und beschlossen, sich zu bewerben. „Schöffe könnte ich mir vorstellen – war so mein Gedanke. Außerdem wollte ich auch mal raus und Kontakt mit Leuten“, berichtet Passeck weiter.

Der 58-Jährige lebt seit 2016 mit seiner Frau in Schlanstedt, stammt gebürtig aus Aschersleben, hat in Wernigerode eine Lehre im Buchdruck absolviert und ist seit 30 Jahren selbstständig als Grafikdesigner tätig. Seit gut zwei Jahren ist der Sitz seiner Firma im Schlanstedter Rathaus.

Für den Anfang habe er sich für das Amtsgericht entschieden, grundsätzlich sei er da aber offen, sagt er.

Ein wenig Bedenken vor der Verantwortung

„Ich finde es total interessant und spannend, in Kombination mit dem Richter Entscheidungen zu treffen“, erklärt Michael Passeck. „Ich habe ein klein wenig Bedenken vor der Verantwortung, aber bin auch sehr neugierig, was mich erwartet. Besonders interessiert mich auch, ob und was es für Alternativen zu Gefängnisstrafen gibt. Ich lasse mich da einfach einmal überraschen.“

Etwas weiter ist da bereits Thomas Steckhan. Der Dingelstedter ist schon seit fünf Jahren als Schöffe tätig und hat sich nun für eine weitere Wahlperiode entschieden. „Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich damit noch nicht fertig bin“, sagt er. „Es macht wirklich Spaß und ist super interessant.“

Der Neu-Dingelstedter ist Architekt und betreibt gemeinsam mit seiner Frau den Magdalenenhof (die Volksstimme berichtete).

Auf die Idee gekommen sei er durch einen Freund aus seiner Heimat Berlin, der ebenfalls als Schöffe tätig war und davon berichtet hatte.

„Ich war die vergangenen fünf Jahre beim Landgericht tätig und da wird man als Schöffe jedes Jahr einer anderen Kammer zugelost“, berichtet der 60-Jährige. „Ich persönlich fand die Berufungskammer am spannendsten, da hab ich sehr viel gesehen und sehr viele Fälle verhandelt.“ Wie viele Einsätze man als Schöffe hat, lasse sich nicht pauschal sagen, das hänge von der Kammer und den jeweiligen Fällen und ihren Verhandlungstagen ab.

„Manchmal kann man in den Verhandlungen auch Fragen stellen – das ist aber auch abhängig von dem jeweiligen Richter und dem Fall“, erklärt Steckhan auf eine Nachfrage von Michael Passeck. „Ganz am Anfang gibt es aber auch die Möglichkeit einer Schulung, in der einem alles erklärt wird“, nimmt er seinem künftigen Schöffen-Kollegen die Bedenken.

„Ich jedenfalls habe diese Tätigkeit zu keinem Zeitpunkt bereut“, sagt er. „Ja, es ist Arbeit und Aufwand und kostet auch Zeit, schon für die Fahrt nach Magdeburg zum Landgericht – aber die Einblicke, die man gewinnt, sind so spannend und auch für einen selbst und die eigene Persönlichkeit bringt einem das so viel.“

„Man entscheidet ja letztlich nicht nur über Schuld oder Unschuld, sondern im Schuldfall auch über das Strafmaß. Mitunter kommt es da zu Diskussionen mit dem Richter, aber meist liegen wir da ganz dicht beieinander“, erläutert er. „Ich freue mich jedenfalls schon wieder auf neue Fälle und bin gespannt, was da noch so alles kommt. Ich kann das wirklich nur empfehlen und ganz ausdrücklich Werbung für dieses spezielle Ehrenamt machen.“

Die neue Amtsperiode beginnt 2024 und läuft bis Ende 2028. Weitere Informationen finden sich unter anderem auf der Seite des Ministeriums unter mj.sachsen-anhalt.de/service/recht-und-gesetz/schoeffen.