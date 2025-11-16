Noch vor drei Wochen war Fördermittel-Alarm in Langenstein. Nun kann ein wichtiges Projekt in Angriff genommen werden und deswegen haben sich die Gemüter in dem Halberstädter Ortsteil beruhigt.

Zwischen Langenstein und Halberstadt wird Weg für Radfahrer freigeschaufelt

Radwege bieten Sicherheit und sind zum Faktor in der touristischen Vermarktung geworden. Deswegen drängt man in Langenstein und Ströbeck nun auf den Baubeginn.

Langenstein. - Seit Jahren warten die Bürger und Besucher von Langenstein auf den Bau eines Radwegs durch die Spiegelsberge in die Kreisstadt. Durch die Verzögerung waren sogar Fördermittel in Gefahr geraten. Doch nun konnte Ortsbürgermeister Holger Werkmeister (FDP) Entwarnung geben.