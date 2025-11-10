Bei der Digitalisierung historischer Buchbestände durch die Landesbibliothek in Halle ist ein rund 1.100 Jahre altes Pergamentfragment entdeckt worden. Es stammt aus der Alvenslebenschen Bibliothek in Hundisburg und gilt als wissenschaftliche Sensation.

Harald Blanke, Leiter der Schloss- und Gartenverwaltung Hundisburg, vor einem Regal im Magazin der Alvenslebenschen Bibliothek.

Hundisburg - Historische Bücher sind oft fragil. Um sie für nachfolgende Generationen zu erhalten und darüber hinaus die wissenschaftliche Arbeit und öffentliche Nutzung zu erleichtern, werden alte Buchbestände nach und nach digitalisiert. So aktuell auch ein Teil der Alvenslebenschen Bibliothek auf Schloss Hundisburg. Dabei hat eine Mitarbeiterin der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle einen besonderen Fund gemacht.