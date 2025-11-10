weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Fund gilt als wissenschaftliche Sensation 1.100 Jahre altes Pergament entdeckt: Besondere Medizinschrift auf Schloss Hundisburg aufgetaucht

Bei der Digitalisierung historischer Buchbestände durch die Landesbibliothek in Halle ist ein rund 1.100 Jahre altes Pergamentfragment entdeckt worden. Es stammt aus der Alvenslebenschen Bibliothek in Hundisburg und gilt als wissenschaftliche Sensation.

Von Vivian Hömke 10.11.2025, 18:00
Harald Blanke, Leiter der Schloss- und Gartenverwaltung Hundisburg, vor einem Regal im Magazin der Alvenslebenschen Bibliothek.
Harald Blanke, Leiter der Schloss- und Gartenverwaltung Hundisburg, vor einem Regal im Magazin der Alvenslebenschen Bibliothek. Foto: Vivian Hömke

Hundisburg - Historische Bücher sind oft fragil. Um sie für nachfolgende Generationen zu erhalten und darüber hinaus die wissenschaftliche Arbeit und öffentliche Nutzung zu erleichtern, werden alte Buchbestände nach und nach digitalisiert. So aktuell auch ein Teil der Alvenslebenschen Bibliothek auf Schloss Hundisburg. Dabei hat eine Mitarbeiterin der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle einen besonderen Fund gemacht.