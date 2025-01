Richard Hein, Mathias Körtge und Maurice Wegricht (von links) während ihres Marsches an der Hubbrücke in Magdeburg. Zu diesem Zeitpunkt sind sie schon 57.000 Schritte, 43 Kilometer und 8,5 Stunden gelaufen - haben also in etwa die Hälfte geschafft.

Foto: Romy Bergmann