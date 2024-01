Die Bahn hat neue Bauarbeiten im Februar angekündigt. Dann sollen Regionalzüge in der Börde durch Busse ersetzt werden. Was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie bei uns.

Deutsche Bahn kündigt Bauarbeiten an: Züge fahren nicht in der Börde - das ist zu beachten

Zahlreiche Regionalzüge sollen in der Börde ab 10. Februar nicht fahren. Stattdessen wird Schienenersatzverkehr eingerichtet. Symbolbild:

Niederndodeleben/DUR. - Die Deutsche Bahn (DB) kündigt eine Streckensperrung vom 9. bis 12. Februar zwischen Niederndodeleben und Drackstedt an. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Demnach will die DB die Entwässerungsleitung am Haltepunkt Ochtmersleben erneuern. Dafür seien eine Sperrung der Strecke Niederndodeleben−Dreileben-Drackstedt und Einschränkungen im Nahverkehr zwischen 10. Februar, 4 Uhr, und 12. Februar, 2 Uhr, notwendig, heißt es.

Dafür sollen in der betreffenden Zeit Regionalbahnen der Linie RB 40 im Abschnitt Magdeburg und Braunschweig durch Busse ersetzt werden. Geplant seien Niederflurbusse mit allen Unterwegshalten zwischen Braunschweig (SEV-Haltestelle Bahnhof) und Magdeburg (Haltestelle Zentraler Omnibusbahnhof), die alle zwei Stunden fahren sollen. Außerdem kündigt die Bahn Expressbusse an, die alle zwei Stunden fahren und nur den Halt Helmstedt (SEV-Haltestelle am Bahnhof) bedienen sollen.

Zwischen Magdeburg Hbf und Burg sollen die Züge im gesamten Zeitraum planmäßig fahren, so die Bahn.