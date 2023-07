Johannes Lachmund feiert am Sonnabend seinen 100. Geburtstag. Dass er hoch betagt ist, ist dem Haldensleber nicht anzumerken. Er trainiert mindestens zweimal pro Woche im Fitnessstudio, fährt noch selbst Auto und nutzt täglich Handy und Tablet. Am liebsten würde er auch noch einen Fallschirmsprung machen.

Die „Beinpresse“ ist das Lieblingsgerät von Johannes Lachmund im Vital-Fitnessstudio. Auch mit 100 Jahren trainiert der Haldensleber noch mindestens zweimal in der Woche. Hier stemmt er mit der reinen Muskelkraft seiner Beine 80 Kilo in die Höhe.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - „Na, Hans, auch wieder hier?“, schallt es Johannes Lachmund entgegen, als er das Vital-Fitnessstudio in Haldensleben betritt. Dort ist er allseits bekannt. Denn ein 100-Jähriger, der wenigstens zweimal in der Woche trainiert, der fällt eben doch auf. Und das nicht, weil er gebrechlicher oder wackeliger auf den Beinen wäre, als alle anderen Sportler in dem Studio.