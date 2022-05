104 Menschen lassen sich in Haldensleben als Stammzellspender typisieren

Haldensleben - Das Stäbchen in den Mund stecken und es einige Male an den Wangen reiben. So simpel ist der Typisierungsvorgang als Knochenmarkspender, für den sich Thomas Schröder aus Calvörde an den Stand des Vereins „Blaue Nase hilft“ begeben hat. Mit seiner Frau Sabine und dem kleinen Sohn im Schlepptau ist er aus Calvörde nach Haldensleben gekommen. „Wir sind extra hier, um uns typisieren zu lassen“, sagt Thomas Schröder. „Aber dass es auch Stände gibt und etwas für unser Kind, ist natürlich toll.“