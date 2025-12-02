Beim Lebenswertfest in Bülstringen ist eine stattliche Spendensumme zusammengekommen. Von dem Geld sollen nun vor allem Kinder profitieren.

Die Hälfte der Spendensumme vom "Lebenswertfest" übergab der Verein "Kephera" an den Kinderschutzbund Börde.

Haldensleben/vs - Das Lebenswertfest in Bülstringen im Sommer war nicht nur ein stimmungsvolles Ereignis - es stand laut den Veranstaltern auch im Zeichen von Gemeinschaft und Solidarität. Dank zahlreicher Aktionen – vom Kinderfußballturnier über Kinderschminken und einer großen Versteigerung bis hin zu Musik von „Romy & Wolli“ sowie der Band „Jukebox Syndikat“ – kamen insgesamt 13.500 Euro für den guten Zweck zusammen.

Organisiert wurde das Fest gemeinschaftlich vom Verein „Khepera“ aus Haldensleben, der Freiwilligen Feuerwehr Bülstringen, dem Heimatverein, dem SG Bülstringen sowie zahlreichen freiwilligen Helfern.

Spendensumme aufgeteilt

Die eine Hälfte der Spendensumme über 6.750 Euro ging an den Kinderschutzbund Börde und solle in die Familienarbeit investiert werden. Angebote wie thematische Familiennachmittage oder gemeinsames Kochen, die zuletzt aus finanziellen Gründen eingeschränkt waren, könnten damit wieder leichter umgesetzt werden.

Die zweite Hälfte der Spendensumme kommt dem Förderverein krebskranker Kinder zugute. Das Geld wird laut „Khepera“ gezielt für das Sommercamp 2026 eingesetzt – ein besonderes Angebot für ehemalige Patienten sowie deren Geschwister.

Förderkreis feiert 35-jähriges Bestehen

Der Förderkreis feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen. Neben Camps und Ausflügen werden auch Angebote wie Elternkaffee, Klinikclowns, Adventsnachmittage, eine alkoholfreie Cocktailparty sowie finanzielle Unterstützung für Familien in Not ermöglicht.