Feuerwehr Haldensleben stundenlang im Einsatz 19 Bewohner evakuiert: Keller in Wohnhaus auf dem Süplinger Berg brennt

Im Keller eines Mehrfamilienhauses im Waldring in Haldensleben hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. 19 Bewohner konnten über Stunden nicht in ihre Wohnungen.