25-Jähriger legt in Wolmirstedt und Zielitz Feuer und demoliert Auto

Wegen Brandstiftung, schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung muss sich ein junger Mann vor dem Amtsgericht in Haldensleben verantworten. Ärger, Frust und Wut haben den Vater dreier Kinder zu den Taten getrieben,

Aus Frust hat der Angeklagte einen Pkw auf dem Parkplatz am Kaliwerk Zielitz angezündet.

Haldensleben/Wolmirstedt - Vier Jahre lebt der Angeklagte K. mit seiner Partnerin in Wolmirstedt zusammen. Zwei Kinder hat das Paar, ein drittes ist unterwegs Dann fängt K. eine Beziehung mit einer anderen Frau an. Seine Partnerin kommt dahinter und setzt ihn vor die Tür. K. zieht bei seiner neuen Freundin G. ein. Doch als er kurz darauf an Corona erkrankt, muss er auch diese Wohnung verlassen. Das ist im Dezember 2021.