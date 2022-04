Naturschutz 29 neue Obstbäume für Blühstreifen an der Schlöecke in Hörsingen

Noch strahlt die Wiese an der Schlöcke in Hörsing in reinem Grün. Das soll sich aber bald ändern. Was neben den 29 neuen Obstbäumen noch für den Naturschutz geplant ist und wie viel Geld das Land dafür springen lässt.