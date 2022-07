29 Orte im Landkreis Börde sind „blitzer-tauglich“

In 29 Gemeinden im Landkreis Börde sollen Temposünder künftig geblitzt werden.

Haldensleben - Relativ selten werden Kraftfahrer, die in den Städten und Gemeinden im Landkreis zu schnell unterwegs sind, für ihr Vergehen bestraft. Denn sie werden kaum erwischt. Es sei denn, sie geraten in eine Geschwindigkeitsmessung der Polizei. Oder sie sind in Haldensleben unterwegs und werden vom städtischen „Blitzerauto“ abgelichtet.