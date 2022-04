2G-Regel: Wie sehr bremst Corona den Einzelhandel in Haldensleben?

Lockdown, 3G, 2G – die Pandemie hat der Wirtschaft stark mitgespielt. Auch, und vielleicht vor allem, den Einzelhändlern. Wie ist die Situation in Haldensleben? Konnte das Weihnachtsgeschäft das vergangene Jahr noch retten?

Christian Schulze (l.) hält sich an die Corona-Regeln. Während sich der Vater beim Bäcker einen Kaffee zum Mitnehmen kauft, gibt es Kuchen für Sohn Karl.

Haldensleben - Es ist kühl und grau, kaum Menschen sind in der Hagenstraße in Haldensleben an diesem Nachmittag zum Bummeln unterwegs. Trotzdem trotzen die Einzelhändler dem Pessimismus, der sich nach mehr als einem Jahr Pandemie mit Lockdowns und Zugangsbeschränkungen, wie etwa 2G, leicht breitmachen könnte.