44-jähriger Autofahrer mit 1,75 Promille intus von der Polizei in Calvörde erwischt

Calvörde (vs). Mit 1,75 Promille intus ist ein 44-jähriger Autofahrer am Montagabend, 12. April 2021, von der Polizei in Calvörde erwischt worden. Laut Bericht der Polizei wurde der Mann gegen 20.30 Uhr von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Die Beamten ließen ihn pusten und schickten ihn anschließend gleich zu einer Blutprobenentnahme. Den Führerschein haben die Polizisten gleich behalten.