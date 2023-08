Den Störchen in und um Haldensleben geht es gut. Das regnerische Wetter im Juli hat für eine Fülle an Futter gesorgt, und bei einer Storchenfamilie schaut sogar vierköpfiger Nachwuchs aus dem Nest.

Störche scheinen sich in der Region um Haldensleben wohl zu fühlen. Ausreichend Nahrung sorgt in diesem Jahr dafür, dass sich fast 80 Jungtiere demnächst auf den Weg in Richtung Süden machen können.

Haldensleben - Die schwarz-weißen Tiere mit den roten Beinen fühlen sich in und um Haldensleben dieses Jahr pudelwohl, 48 Paare haben es sich in den Horsten gemütlich gemacht.

78 Jungtiere, die ihre Nester bald verlassen könnten, hat Ulf Damm in den bewohnten Storchennestern gezählt. Er ist Ranger beim Naturreservat Drömling, Naturschutzbeauftragter für den Landkreis Börde und Storchenbeauftragter für den Altkreis Haldensleben. Die meisten Storchenpaare hätten dieses Jahr jeweils mindestens zwei Junge aufgezogen, das in Calvörde sogar vier, erzählt er. Die Jungtiere lernen gerade fliegen, bevor es Mitte August Richtung Süden geht.

Regen sorgt für reichlich Nahrung

Hungern müssen die Tiere im Moment nicht. Der viele Regen seit Anfang Juli sorgt für reichlich Würmer, große Insekten und kleine Säugetiere an der Erdoberfläche. „Der Juni war sehr trocken, aber der Regen hat rechtzeitig eingesetzt“, sagt Ulf Damm. Die Störche finden reichlich Futter für sich und ihren Nachwuchs. Die Kälte während der stärkeren Unwetter vor ein paar Wochen habe aber dazu geführt, dass ein paar der jungen Störche erfroren sind.

Die Tiere waren in den 1940er Jahren einmal fast aus der Region verschwunden, Artikel aus der Zeit hätten damals von einem „Artentod“ gesprochen, erzählt Ulf Damm. Seine Vorgänger haben über Bestände und Entwicklungen akribisch Buch geführt. „Die Nester wurden von den Dächern heruntergeworfen“, sagt der 58-Jährige. Die Tiere waren Anwohnern ein Dorn im Auge. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 wurden die Störche regelmäßig von amerikanischen und russischen Soldaten abgeschossen.

Ganz aus der Gegend sind die Störche aber nie verschwunden. Die Population „hat sich positiv entwickelt“ während der vergangenen 65 Jahre. 1958 wurden im Gebiet Haldensleben 18 Paare gezählt, dieses Jahr sind es 48. Jetzt ist das Zusammenleben von Mensch und Storch besser. „Die meisten Leute freuen sich über den Storch“, sagt Ulf Damm. Die Storchen „werden von vielen Anwohnern mit beobachtet“, erzählt er.

Bürger achten auch auf das Wohl der Störche.

„Sobald etwas passiert ist, bekomme ich einen Anruf.“ So hatte jemand aus Seggerde angerufen, weil ihm ein junger Storch mit einem Bindfaden ums Bein aufgefallen ist. Dass junge Störche aus den Nestern fallen und verunglücken, „kommt ab und zu mal vor“, aber nicht häufig, erzählt der Ranger. Passiert doch einmal etwas, kümmern sich entweder die Ranger des Biosphärenreservats um die Tiere oder – bei stärkeren Verletzungen – der Storchenhof Loburg.

Es passiere hingegen häufiger, dass Störche ihre eigenen Jungen mit Absicht aus dem Nest werfen, meint Ulf Damm. Wenn die Nahrung knapp wird – wegen Trockenheit zum Beispiel – würden die Störche schwache Jungtiere vom Horst stoßen oder sogar fressen, wenn sie noch ganz klein sind.

Ulf Damm ist Storchenbeauftragter für den Altkreis Haldensleben. Foto: Sophie Weinmann

Einmal im Jahr fährt Ulf Damm alle Horste in seinem Gebiet ab. Er kontrolliert, in welchem Zustand die Nester sind. An sich bauen die Störche ihre Nester so fest, dass „da nichts passiert“, meint der Ranger. Aber die Tiere würden jedes Jahr neue Äste zu dem bestehenden Horst hinzufügen. Die Nistplätze müssten abgetragen werden, bevor sie zu hoch werden. „Sonst kippen sie irgendwann runter“, sagt er.

Hin und wieder müssen Horste auch umgesetzt werden, dann aber nur aus gutem Grund. In Hillersleben war ein Nest über dem Schornstein des alten Kindergartens platziert. Nachdem im Gebäude das Heizsystem ausgetauscht worden ist, wurde mit Holz-Pellets geheizt. Damit das Nest nicht in Brand gerät, musste es umgesetzt werden. „An dem Tag, an dem das Nest stand, ist das Storchenpaar angekommen“, erinnert sich Ulf Damm. Das Paar habe das Nest aber ohne Probleme angenommen.