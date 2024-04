Zeit, das sich was dreht: Zum 500. Mal findet in Haldensleben die Pfingstmasche statt.

Haldensleben - Sie ist das älteste Volksfest in Haldensleben: die Pfingstmasche. Im Jahr 1522 erstmals als ein Markt veranstaltet, ist sie über die Jahrhunderte zu einem Freizeitvergnügen mit modernen Fahrgeschäften geworden. Nun wird die 500. Haldensleber Pfingstmasche gefeiert. Und dabei gibt es Atemberaubendes zu erleben.

Drei Motorräder fahren mit bis zu 70 Stundenkilometern auf schmalen Seilen in 40 Metern Höhe. Darauf und darunter zeigen zehn Artisten die waghalsigsten Übungen und Manöver. Was sich anhört wie eine Stunt-Show aus einem Action-Film, wird bald schon in Haldensleben Wirklichkeit werden. Am 18. und 19. Mai kommt die europaweit bekannte Hochseiltruppe „Geschwister Weisheit“ nach Haldensleben. Dass das im Rahmen der Pfingstmasche geschieht, ist kein Zufall. Denn Haldenslebens ältestes Volksfest findet in diesem Jahr zum 500. Mal statt.

Geld für Jubiläum gegeben

Aus diesem Anlass möchte sich der Altmärkische Schaustellerverein Stendal, der die Pfingstmasche in jedem Jahr ausrichtet, nicht lumpen lassen und lässt sich etwas Besonderes einfallen. „Wir sind froh, dass die Geschwister Weisheit uns finanziell extrem entgegengekommen sind und wir außerdem Geld vom Landkreis Börde und der Sparkasse dazu bekommen haben. Sonst hätten wir uns dieses Highlight nicht leisten können“, sagt der 1. Vorsitzende der Schausteller, Werner Jacob.

Er berichtet von den Anfängen der Pfingstmasche: Im Jahr 1522 habe die Stadt Haldensleben die Anerkennung für drei regelmäßige Märkte erhalten. Einer davon sei immer am Dienstag vor Pfingsten veranstaltet worden, vor allem von jungen Handwerksburschen. Sie übten, zum Beispiel mit der Armbrust, machten sich fit. Das waren die Anfänge der sogenannten Landwehrvereine, wie auch André Pasemann als Präsident der Haldensleber Schützengilde von 1485 bestätigt. Denn die ist eng mit der Pfingstmasche verbunden, wurde doch später jeweils das neue Schützenkönigspaar im Rahmen der Pfingstmasche gekürt – damals der Höhepunkt des Volksfestes.

Freuen sich auf die 500. Pfingstmasche in Haldensleben: Werner Jacob (v.l.), Peter Mario Weisheit und André Pasemann. Foto: Julia Schneider

Auch in diesem Jahr soll die Proklamation des Schützenpaares in die Eröffnung der Pfingstmasche eingebettet werden. Die findet am Sonnabend, 18. Mai, um 13 Uhr statt. Den Schützen, die mit neuem Königspaar vom Markt zur Masche ziehen, folgt ein Gottesdienst mit dem Haldensleber Pfarrer Matthias Simon sowie einem Schaustellerpfarrer. Dann gibt es einen feierlichen Fassbier-Anstich mit Freibier. Und schon um 15 Uhr werden die „Geschwister Weisheit“ ihre erste Show vorführen.

Die Zuschauer können sich beispielsweise über ein großes Überholungsrennen in luftiger Höhe mit drei Motorrädern auf drei nebeneinander gespannten Stahlseilen freuen. Zudem soll es eine Fahrt im Handstand auf dem Lenker einer KTM RC 390 geben. Auch werden die „Geschwister Weisheit“ den höchsten mobilen Artistenmast der Gegenwart von 62 Metern Höhe dabei haben, blicken sie voraus. „Natalia und Max Rudolf Weisheit werden alternierend die Mastspitze erklimmen und dem Publikum mit waghalsiger Kraftakrobatik den Atem rauben“, heißt es in einer Ankündigung.

Preisgekrönte Artistenfamilie

Die Hochseiltruppe aus Gotha bereitet sich selbst gerade auf ein Jubiläum vor: Im kommenden Jahr wird sie 125 Jahre bestehen. In Haldensleben werden bereits die vierte, fünfte und sechste Generation der Artistenfamilie ihr Können zeigen, die mit hochrangigen Preisen wie dem Sonderpreis der internationalen Jury beim Zirkusfestival in Monte Carlo ausgezeichnet wurde und Tourneen in die ganze Welt veranstaltet hat.

So sieht es aus, wenn die „Geschwister Weisheit“ ihre Kunst auf einem Volksfest wie der Pfingstmasche präsentieren. Foto: Geschwister Weisheit

Bei der Haldensleber Pfingstmasche sind die „Geschwister Weisheit“ zum ersten Mal, finden aber Volksfeste enorm wichtig. „Sie bringen die verschiedensten Menschengruppen zusammen“, sagt Geschäftsführer Peter Mario Weisheit und erzählt, dass sich aus den historischen Volksfesten mit Bärentreibern, Seiltänzern und fahrenden Zahnärzten die verschiedensten Stände und Berufe entwickelt hätten.

Wer die „Geschwister Weisheit“ live bei der Pfingstmasche erleben möchte, hat dazu viermal die Gelegenheit: Am 18. Mai um 15 und um 19 Uhr sowie am 19. Mai um 14 und um 19 Uhr.