828 Schuhkartons gehen von Haldensleben auf die Reise nach Osteuropa

828 Päckchen sind das Ergebnis der diesjährigen Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in der Region Haldensleben. In der Sammelstelle des CVJM wurden die Kartons für den Transport verpackt.

Iris Kocherscheid, Doreen Meusel und Herta Springborn (von links) schauen kurz in die Päckchen und verschließen sie dann mit Klebeband.

Haldensleben - „Wenn man Mutter von drei Kindern ist, weiß man, wie wichtig diese Zeit ist“, sagt Doreen Meusel und klebt ein buntes Päckchen zu. „So können wir Kindern helfen, die sonst nichts haben. Uns geht es doch gut, da können wir etwas abgeben.“ Seit fast zwei Jahrzehnten hilft sie alljährlich bei „Weihnachten im Schuhkarton“. Herta Springborn steht in diesem Jahr zum ersten Mal an einem Tisch im Haus des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM), um die weihnachtlich beklebten Schuhkartons für den Transport fertig zu machen. Das sei doch was für Kinder, sagt sie, eine schöne Aktion.