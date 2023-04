Silke und Lutz Muth sowie Madleen Berger (vorn, v.l.) stehen durch die Arbeitsgruppe „Rund ums Pferd“ in Verbindung. Gemeinsam mit Hannah Krug, Vicky Körtge, Sabrina Masuhr, Meike Wolter und Kerstin Gerhard teilen sie die Reitleidenschaft.

Wegenstedt - Bei einem Wanderritt wollen fünf junge Frauen auf Pferden von Wegenstedt durch den Flechtinger Höhenzug nach Eickendorf reiten. Reitführerin Madleen Berger sattelt ihr Pferd Karlos und weiß genau, was sie macht. Die 32-Jährige ist die Chefin eines kleinen familiären Reiterhofes in Wegenstedt am Rande des Drömlings.