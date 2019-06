In festlichen Abendkleidern und Anzügen waren die Abiturienten 2019 zur Übergabe ihrer Reifezeugnisse erschienen. Foto: Carina Bosse

33 junge Frauen und Männer haben ihr Abitur 2019 erfolgreich im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Weferlingen abgelegt. Das wurde gefeiert.

Abiturienten 2019 Taleja Schulze, Anna Beatrice Schöndube, Jannes Bützer, Alina Müller, Denise Tobies, Tom Stottmeister, Eileen Kemnitz, Lea Antonia Schart, Theresa Pröttel, Michael Diebel, Michelle Berger, Erik Wienecke, Lennart Kurz, Annika Bode, My Khanh Nguyen, Lasse Feldmann, Jasmina Grebe, Judy-Naja Nordt, Tim Schneider, Wilhelm Hamel, Antonia Vollmann, Alexander Cyriax, Dustin Dominik Köther, Til Vorbrodt, Katja Homann, Sarah Pieper, Julie-Chantale Nicke, Luise Douillet, Josephin Degl, Nele Lederer, Helen Preckel, Lisa Ulrich, Luisa Schröder

Weferlingen l Sie hinterlassen Spuren im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, so zum Beispiel in der Schülerzeitung oder mit der Religionenblume, die ihr Jahrgang gemeinsam mit Andreas Niemeck im Zuge des Projektes „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ geschaffen hatte. Doch am Sonnabend hieß es mit der Übergabe der Reifezeugnisse für 33 Absolventen Abschied nehmen.

Schulleiter Thomas Grießbach blickte auf die vergangenen acht Jahre Schulzeit zurück. Die buddhistische Geschichte eines studierten Physikers, der zum Baumeister wird und sich über zwei nicht perfekt gemauerte Steine in einer 1000-Steine-Wand ärgert verglich er mit dem Leben. Es ist nicht perfekt, birgt Hürden und Hindernisse, dabei komme es aber nicht auf das Fehlerhafte an, sondern auch die vielen Bausteine, die gut gelungen sind. „Die Eltern spielten eine zentrale Rolle beim Hausbau ihrer Kinder“, bliebt Thomas Grießbach bei dem Bild, und auch die Lehrer hätten sich alle Mühe gegeben und gezeigt, wie Gemeinschaft funktioniert. Er gab den Absolventen mit auf den Weg, anzunehmen, dass jeder seine Eigenheit hat, immer das Positive zu sehen und optimistisch in die Zukunft zu blicken für das eigene Haus des Lebens.

Einer gelungenen kulturellen Umrahmung schloss sich die Ehrung der Jahrgangsbesten an: Taleja Schulze, Anna Beatrice Schöndube, Jannes Bützer und Alina Müller wurden nicht nur vom Schulförderverein geehrt, sondern erhielten ein e-fellows-Stipendium.

Für ihre langjährige Mitarbeit in der Schülerzeitungsredaktion gab es Präsente für Julie-Chantale Nicke und Judy-Naja Nordt. Schulveranstaltungen unterstützt hatten Taleja Schulze, Erik Wienecke, Anna Beatrice Schöndube und Katja Homann, was ebenfalls mit einem Dankeschönpräsent bedacht wurde.