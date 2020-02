Im Jahr 2018 ließ der Landkreis eines der ruinösen Gebäude am Lindenplatz in Althaldensleben abreißen. Archivfoto: Jens Kusian

Die alte Fabrik am Lindenplatz ist vor zwei Jahren abgerissen worden. Die Schuttberge liegen heute noch dort.

Althaldensleben l Als am 20. Februar 2018 die Bagger anrückten, um das marode ehemalige Fabrikgebäude am Lindenplatz abreißen zu lassen, atmeten viele Althaldensleber auf. Seit Jahren war die Ruine den Anwohnern ein Dorn im Auge. Doch heute, zwei Jahre später, ist das Areal immer noch ein Schandfleck, denn der Bauschutt blieb nach dem Abriss an Ort und Stelle liegen.

Rückblick: Da sich das Objekt in Privatbesitz befindet, waren der Stadt die Hände gebunden. Schließlich nahm sich das Bauordnungsamt des Landkreises der Ruine an. Die Bauaufsichtsbehörde muss eingreifen, wenn von Gebäuden eine Gefahr ausgeht. Der Besitzer des Grundstückes wurde mehrfach auf die Situation vor Ort hingewiesen, reagierte nicht auf Anhörungen und Termine zur Besichtigung.

Da die dauerhafte Standsicherheit des Fabrikgebäudes laut Experten nicht mehr gegeben war, reagierte der Landkreis. Er drohte dem Eigentümer mit einer sogenannten Ersatzvornahme, eine erlassene ordnungsrechtliche Verfügung wurde vom Eigentümer nicht befolgt, sodass der Landkreis das Haus 2018 abreißen ließ.

Bilder wei Jahre später steht das Gebäude nicht mehr, doch der liegen gelassene Schutt bietet auch keinen schönen Anblick. Foto: Juliane Just



Eigentümer regt sich nicht

„Wir haben dem Eigentümer die Kosten des Abrisses in Rechnung gestellt“, sagt Heiko Markworth, Sachgebietsleiter Bauverwaltung im Landkreis. Es handle sich um eine fünfstellige Summe. Zuständig für die Vollstreckung sei ein anderer Landkreis.

Doch warum liegen die Überreste des Hauses auch zwei Jahre später noch am Lindenplatz? „Wir beseitigen nur die Gefahr, der Rest ist Aufgabe das Eigentümers“ sagt Heiko Markworth. Sprich: Der Schandfleck in Althaldensleben könnte noch lange so bleiben.

Dabei wurde der Platz im Jahr 2017 neu gestaltet. Der Bauschutt und die restlichen maroden Gebäude wollen nicht so ganz ins Bild passen. Der kurze Satz „Eigentum verpflichtet“, der im Grundgesetz verankert ist, zeigt hier seine Schattenseiten.