Absage an den Solarpark bei Wieglitz

Bülstringen/Wieglitz - Kurz und bündig fiel Montagabend die Entscheidung gegen die Einleitung eines Verfahrens für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Bülstringen/Wieglitz“. Auf einer Fläche von 83 Hektar sollten nördlich der Ortslage Wieglitz beidseitig der Landesstraße 24 Solarpaneele aufgestellt werden.

Derzeit werden die Flächen vorwiegend landwirtschaftlich genutzt und sind als solche auch im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Flechtingen ausgewiesen. Zahlreiche Wieglitzer hatten den Weg in den Klubraum der Gemeinde nach Bülstringen genommen, um die Abstimmung im Rat zu verfolgen.

Mehr contra als pro

Nach der jüngsten Bürger-Informationsveranstaltung in Wieglitz am 23. November hatte es seitens der Gemeinde eine Abstimmung unter den Einwohnern pro oder contra Solarpark gegeben. 35 Familien hatten gegen den Park an der vorgesehenen Stelle votiert, 30 Familien sprachen sich dafür aus, informierte Bürgermeister Sven Fahrenfeld zum Abstimmungsergebnis.

An der Abstimmung hätten sich 74,71 Prozent der Wieglitzer Haushalte beteiligt, was für ein großes Interesse an der Thematik spricht. 52 Unterschriften gegen das Projekt hatten die Abstimmung begleitet.

Bürgerwunsch soll berücksichtigt werden

Das Ergebnis sei zwar nicht bindend, doch wolle man nicht gegen die Mehrheit der Bürger stimmen, hieß es einhellig von jenen Ratsmitgliedern, die in der anschließend eröffneten, aber nur kurz andauernden Diskussion das Wort ergriffen.

Gemeinderat Volker Körtge (1. FWG) brachte es treffend auf den Punkt, was wohl allen an diesem Abend durch die Köpfe ging: „Uns ging es darum, alle einzubeziehen. Nun liegt das Ergebnis vor, und wir sollten dem Bürgerwillen folgen.“ Jede Entscheidung – ob dafür oder dagegen – sei nachvollziehbar. Er habe den wirtschaftlichen Nutzen für die Gemeinde, den er als Gemeinderat ebenfalls abzuwägen habe, im Laufe des Informationsprozesses nicht erkennen können. Auch Hans-Joachim Damm (1. FWG) sprach sich dafür aus, die Mehrheit des Bürgerwillens zu akzeptieren.

Lieber Bäume als Solarpaneele

Aus dem Rat kam darüber hinaus die Anregung, im Sinne eines nachhaltigen Denkens für zukünftige Generationen lieber Bäume auf den vorgesehenen Flächen zu pflanzen.

Die Vertreter des Vorhabenträgers von R.Power aus Berlin bedankten sich trotz des Votums gegen ihr Projekt für eine konstruktive und transparente Zusammenarbeit bei der Gemeinde: „Wir haben hier heute gesehen, dass Demokratie und Bürgerwillen sehr wohl ein solches Vorhaben zum Scheitern bringen können.“