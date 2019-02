Zehn Rosen haben Kinder der Alleringersleber "Allerspatzen" an Christina Matzat überreicht. Die Leiterin geht jetzt in den Ruhestand.

Alleringersleben l Ziemlich genau zehn Jahre hat sich Christina Matzat bei den „Allerspatzen“ in Alleringersleben um die Jüngsten gekümmert. Als Leiterin hat sie viele neue Ideen eingebracht, mit viel Herz, Verständnis und Verstand eine ganze Generation mitgeprägt. Nun heißt es für sie Abschiednehmen, denn mit 63 Jahren wechselt sie zum 1. März in den Ruhestand.

An ihrem letzten Tag in der Kindertagesstätte haben Kinder, Erzieherinnen, Eltern, Förderverein und Verwaltung an sie gedacht, sind beladen mit Geschenken und Worten des Dankes gekommen.

„Meine ersten Kinder in Alleringersleben haben in diesem Jahr Jugendweihe oder Konfirmation“, sagt Christina Matzat. Eine lange und doch auch wieder ganz kurze Zeit, die sie in ihrem Traumberuf in Alleringersleben genießen konnte.

Von den Eltern gab es zum Abschied für Christina Matzat ein Hochbeet-Blumenkasten samt Inhalt.



Neben vielen guten Wünschen für den Ruhestand zeigte sich Verbandsgemeindebürgermeister Mathias Weiß sehr froh, dass ihre Nachfolge bereits vor ihrem Weggang geregelt werden konnte. Die Kita-Leitung hat Eyreen Hillemann übernommen.

Abschiedslied

Sie griff dann auch zur Gitarre, um mit den Kindern und dem ganzen Kita-Team das Ruhestands-Lied für Christina Matzat zu singen. „Über ein Jahrzehnt voll Elan und Kraft, wirktest du als Chefin hier ganz fabelhaft. Kinder und Kollegen wirst du fehlen sehr, deshalb fällt der Abschied von dir heute schwer“, hatten die Großen auf die Melodie des Geburtstagsliedes „Wie schön, dass du geboren bist“ unter anderem gedichtet und damit ein insgesamt vierstrophiges, sehr persönliches Lied und Geschenk kreiert.

Anlässlich des Projektabschlusses über die Tiere im Winter vor kurzem hatten die Kinder in einer vor Christina Matzat geheim gehaltenen Aktion ihre Fingerabdrücke auf einem großen Blatt hinterlassen. Daraus entstand als weiteres Abschiedsgeschenk das Bildnis eines Lebensbaumes. Die Eltern ergänzten dieses Kunstwerk mit einem weiteren, nämlich in Form einer riesigen Blumenvase auf Leinwand, in den Blüten alle Mädchen und Jungen, die zu den Allerspatzen gehören.

Von den Eltern gab es außerdem neben vielen guten Wünschen ein Hochbeetkasten, selbst gezimmert und toll gestaltet mit einigen der zahlreichen Tätigkeiten wie Nase putzen bei den Kindern, die Christina Matzat nun sicher bald das eine oder andere Mal vermissen wird.

Doch vor allem freut sie sich, versichert sie, auf faule Tage, spontane Aktionen, ihren Garten und das Lesen, alles Sachen, zu denen sie bis jetzt nicht allzu oft gekommen ist.

Genau vor einem Jahr ist sie mit ihrem Lebensgefährten in ein Haus eingezogen. Da gibt es ganz sicher auch immer etwas zu tun. Doch jetzt geht es wieder in die warmen Jahreszeiten hinein, und deshalb kam auch der Gutschein ihrer Kolleginnen für den Garten und der Hochbeetkasten genau richtig.

Mit einem Glas Sekt für die Großen, einem Becher Saft für die Kleinen und allerlei verführerischen Leckereien bis hin zur selbstgemachten Käsetorte von ihrem „Manni“ sagt Christina Matzat allen Tschüss, die bis dato ihren Alltag bestimmten, die sie kennen- und schätzengelernt hatten und wohin sie - das wurde versichert - immer wieder gern einmal kommen kann.