Die Polizei in der Börde warnt vor Telefonbetrügern. Angebliche Microsoft-Mitarbeiter haben es auf Gutscheincodes abgesehen. Symbolfoto: dpa

Telefonbetrüger treiben derzeit ihr Unwesen in der Börde. Mehrere Geschädigte meldeten sich bei der Polizei in Haldensleben.

Haldensleben l Die Polizei warnt vor Betrügern, die mit einer Masche am Telefon versucht, Geld zu erbeuten. Im Polizeirevier Börde gingen jetzt mehrere Anzeigen von Betroffenen ein. Die Masche der Betrüger: Sie geben sich am Telefon als Mitarbeiter von Microsoft aus und erklären den Angerufenen, dass angeblich deren Lizenz des Betriebssystems abgelaufen sei. Für eine Lizenzverlängerung oder für die Instandsetzung würden erhebliche Kosten entstehen. Es sei aber möglich, so die angeblichen Mitarbeiter, dies kostengünstiger über sogenannte Gutscheincodes zu begleichen.

Die Angerufenen kauften Gutscheinkarten von „itunes“, „steam“ oder von anderen Anbietern und gaben die Codes dem unbekannten Anrufer telefonisch weiter. „Der Anrufer und das Geld sind weg. Das Gespräch erfolgte über Voice-Over-IP (Internet), die angezeigten Telefonnummern sind vorgetäuscht und können von Berechtigten nicht zurückverfolgt werden“, erklärt Polizeisprecher Joachim Albrecht.

Die Polizei rät, Gutscheincodes nie unbekannten Personen mitzuteilen. „Prüfen Sie bereits während des Gesprächs genau, ob das Anliegen eigentlich berechtigt ist“, sagt der Polizeisprecher.