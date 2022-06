Ackendorfer Gemeinde will die Jugend anlocken

Ackendorf - Ein bisschen reden, ein bisschen singen, ein bisschen spielen, ein bisschen basteln und auch manchmal kochen – so soll die Kinderkirche in Ackendorf künftig aussehen. Treffen ist immer einmal im Monat, entweder in der mollig warmen Kirche oder im benachbarten Gemeinderaum. „Im Normalfall wollen wir in der Kinderkirche immer am ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 13 Uhr etwas zusammen machen“, erklärte Gemeindepädagogin Annette Wolter. Die Eltern müssen nicht dabei sein, sondern können ihre Kinder dann in die Obhut der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter geben. Ein Treffen zur Vorbereitung der Kinderkirche findet jeweils am Montag davor um 18.30 Uhr statt.