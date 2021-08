Ackendorfer Spielplatz am Park dank Spenden ausgebaut

Ackendorf - Mila, Ben, Mats und Pia haben die Schaukeln auf dem Ackendorfer Spielplatz, genau wie viele andere Kinder, längst in Besitz genommen. Vor fast einem Jahr noch schauten die Vier von einem Plakat, das auf eine nicht ganz alltägliche Spendenaktion hinwies. Gesammelt werden sollte auf Initiative der Ackendorferin Jessica Krause für eine neue Schaukel, die den Spielplatz neben dem Park bereichern sollte.

„Angefangen hat alles mit dem Spielschiff“, blickte Jessica Krause jetzt zurück. Weil an dem neuen Spielgerät, das im vergangenen Jahr auf dem Spielplatz aufgebaut worden ist, keine Schaukel enthalten war, kam schnell der Wunsch nach eben so einem Spielgerät auf. Für die Finanzierung wurden Wege gesucht. Diese fand Jessica Krause mit Unterstützung von Maik Schulz, Ehrenamtskoordinator des Freiwilligenbüros „aktive hohe börde“, in einem Crowdfunding-Projekt der Volksbank Magdeburg.

„Wir hatten 90 Tage Zeit, die beabsichtigte Spendensumme zu erreichen“, so Jessica Krause, die sich über eine enorme Resonanz „aus Nah und Fern“ freut. Unter den Spendern waren auch einige ortsansässige Unternehmen. „Mit so einer großen Resonanz hatte ich nicht gerechnet“, erklärte sie und ist aber begeistert, dass sicher auch die eigens dafür gedruckten Werbeplakate ihre Wirkung gezeigt haben. Die Kinder und ihre Eltern hatten auf dem Plakat deutlich gemacht, wie sehr sie sich neben dem Spielschiff noch eine Schaukel auf dem Spielplatz wünschen.

Geld reicht für zwei Schaukeln

Letztlich war das Spendenaufkommen so groß, dass das Geld sogar gereicht hat, um zwei Schaukeln anzuschaffen: eine Nestschaukel für die kleineren Kinder und eine Doppelschaukel für die größeren.

Nachdem der Ortschaftsrat beschlossen hatte, wo genau die beiden Schaukeln auf dem Spielplatz platziert werden sollen, übernahmen die Bauhofmitarbeiter der Gemeinde den Aufbau. Um den Fallschutz zu gewährleisten, mussten dabei auch etliche Tonnen Sand herangefahren werden. Ehe die Kinder dann die ersten Schaukeleinheiten einlegen konnten, hatte der TÜV das letzte Wort.

Eine, die sich am Sonnabend bei einem Besuch auf dem Spielplatz, ebenfalls freute, war die Ortschaftsrätin Julia Gatge: „Ich finde es schön, dass die Spendenaktion so gut gelaufen ist, dass zwei Spielgeräte gekauft werden konnten. Wie man sieht, die Kinder nehmen es gut an.“ Die Hoffnung, dass der Aufbau der Schaukeln nicht das Letzte auf dem Spielplatz gewesen ist, unterstützte sie mit der Aussage, dass in den nächsten Jahren noch einiges für die Kinder in Ackendorf geplant ist.