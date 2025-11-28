Was soll an Weihnachten auf den Tisch? Vier Köche aus der Börde zeigen leckere Weihnachtsgerichte, die ganz einfach zu Hause gekocht werden können. Den Beginn macht Haldenslebens Koch Sascha Oldenburg mit einem vegetarischen Gericht.

Haldensleben - Weihnachten rückt näher und damit auch die Frage: Was kommt an Weihnachten auf den Tisch? Besonders beliebt sind bei den Deutschen Raclette, Würstchen mit Kartoffelsalat oder auch der Entenbraten. Haldensleber Koch Sascha Oldenburg zeigt ein Gericht, das nicht nur gut vorzubereiten geht, sondern auch schnell in der Zubereitung ist und sogar noch vegetarisch.