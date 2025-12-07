Koch aus Oschersleben zeigt Tipps Advent in der Börde: Wie man einen leckeren Hirschbraten zubereitet
Was soll an Weihnachten auf den Tisch? Vier Köche aus der Börde zeigen leckere Weihnachtsgerichte, die ganz einfach zu Hause gekocht werden können. Koch Sang Labuu vom Oschersleber Gasthof Schondelmaier zeigt einen Klassiker: Hirschbraten mit Rotkohl und Knödeln.
07.12.2025, 08:00
Oschersleben - Irgendwo zwischen Rouladen, Entenbraten und Grünkohl spielt sich an den Weihnachtsfeiertagen das kulinarische Angebot in den Küchen ab. Hirschbraten ist ebenso etwas Besonderes für den gut gedeckten Tisch. Im „Gasthof Schondelmaier“ gibt es diese Spezialität nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über. Ein paar Tipps zur Zubereitung verrät Koch Sang Luuba aus Oschersleben.