Was soll an Weihnachten auf den Tisch? Vier Köche aus der Börde zeigen leckere Weihnachtsgerichte, die ganz einfach zu Hause gekocht werden können. Koch Sang Labuu vom Oschersleber Gasthof Schondelmaier zeigt einen Klassiker: Hirschbraten mit Rotkohl und Knödeln.

Advent in der Börde: Wie man einen leckeren Hirschbraten zubereitet

Koch Sang Luuba (links) bereitet Hirschbraten mit Kartoffelknödel und selbstgemachtem Rotkohl zu. Peter Schondelmaier ist der Inhaber des Gasthofs und der Pension in Oschersleben.

Oschersleben - Irgendwo zwischen Rouladen, Entenbraten und Grünkohl spielt sich an den Weihnachtsfeiertagen das kulinarische Angebot in den Küchen ab. Hirschbraten ist ebenso etwas Besonderes für den gut gedeckten Tisch. Im „Gasthof Schondelmaier“ gibt es diese Spezialität nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über. Ein paar Tipps zur Zubereitung verrät Koch Sang Luuba aus Oschersleben.