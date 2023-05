Kämkerhorst/Mannhausen - Der „Aktionstag rund um die Biene“ startet am Sonnabend, 20. Mai, um 11 Uhr im Biosphärenreservat Drömling in Kämkerhorst. „Bienen sind die wichtigsten Bestäuber. Ohne sie ist die Ernte von Nutzpflanzen, Obst und Gemüse nicht möglich. Doch durch Pestizide und Monokulturen in der Landwirtschaft sind die Insekten bedroht. Das zukünftige Überleben der Bienenbestände ist stark gefährdet“, erklärt Sabine Wieter, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit im Reservat Drömling. Der Schutz der Insekten sei ihrer Ansicht nach Grund genug, um das Thema Honigbienen und Wildbienen immer wieder in den Fokus zu rücken.

