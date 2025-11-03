Vor einem Jahr haben Michael Lindner und Dirk Dallmöller die denkmalgeschützte Alte Fabrik in Althaldensleben gekauft. Inzwischen hat sich unter dem Dach des riesigen Anwesens einiges getan.

Alte Fabrik im Wandel: Viel Platz für Lofts, Lager und Events

Michael Lindner (Foto) und sein Geschäftspartner Dirk Dallmöller haben mit der Alten Fabrik in Haldensleben viel vor.

Haldensleben - Wenn Michael Lindner Besucher durch die vielen Türen, Zimmer und Gänge in der Alten Fabrik manövriert, kommen so einige Schritte zusammen. Allein das Hauptgebäude der einstigen Steingutfabrik erstreckt sich entlang der Neuhaldensleber und der Wedringer Straße über eine Länge von rund 100 Metern. Vor einem Jahr haben Michael Lindner und Dirk Dallmöller das riesige Areal von Geschäftsmann und Kulturförderer Kurt Hegner gekauft. Seitdem hat sich im Inneren einiges getan.