St. Godebert Alte Kulturgüter kehren in die Bebertaler Dorfkirche zurück

15 Jahre nach seiner Gründung hat der Förderverein St. Godebert die baulichen Vorhaben an der Bebertaler Dorfkirche so weit umgesetzt, dass er in die nächste Phase treten kann. Nun geht es darum, Leben und Kultur in die Kirche zu bringen.