Altenhausen engagiert sich für die Nachwuchsarbeit

Endlich wieder was los: Zum traditionellen Abkochen des Heimatvereins Altenhausen kamen viele Einwohner und Gäste zum Bürgerhaus in der Langen Straße, um die selbstgekochten Suppen aus dem offenen Kessel zu probieren.

Altenhausen - Klotzen, nicht kleckern. Wenn Simone Schulz etwas anpackt, dann richtig. Die Verantwortliche für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Verbandsgemeinde Flechtingen hat wieder einmal am Wochenende die Ärmel hochgekrempelt und gemeinsam mit freiwilligen Helfern die ersten Schritte auf dem Weg zu einem Jugendraum für Altenhausen in Angriff genommen.