Nachwuchssorgen Alter Brauch der Rätzlinger Schützen verliert an Kraft

Endlich – nach zwei Jahren wieder ein Schützenfest in Rätzlingen. Die Freude dementsprechend groß. Es ist kleiner als gewöhnlich. Was aber nichts mit Corona zu tun hat, wie die Vorsitzende des Schützenvereins, Janett Segeler, in einem Gespräch mit der Volksstimme verrät.