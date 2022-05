Althaldensleber Verein möchte Sportplatz an der Lindenallee übernehmen

Seitdem der ISV Haldensleben im Jahr 2019 Insolvenz angemeldet hat, liegt der von ihm gepachtete Sportplatz mit dem Vereinsheim an der Lindenallee in Althaldensleben brach. Der Zugang zum Gelände ist abgeschlossen - die Suche nach einer künftigen Nutzung dagegen noch nicht. Nun will mit dem OGS ein neuer Verein das Areal wiederbeleben.

Jens Kusian