Der Krankenhausbetreiber Ameos hat auf seinem Klinik-Gelände in Haldensleben ein Gebäude für die Pflege zum Teil renoviert. Damit stehen ab sofort wieder mehr Pflegeplätze mehr in der Region zur Verfügung.

Ameos bietet ab sofort 24 moderne Plätze an

Pflege in Haldensleben

Das Team der Ameos Pflege und Eingliederung Haldensleben am Tag der Wiedereröffnung (v.l.): Linda Liebeke (Pflegedienstleiterin), Karsten Piepenhagen (Einrichtungsleiter), Lysann Bohnhardt (Stellv. Einrichtungsleiterin) und Vanessa Wöhner (Fachliche Leitung Eingliederung).

Haldensleben/VS. - Nach mehrmonatiger Schließzeit nahm die Ameos-Pflegeeinrichtung Haldensleben ihren Betrieb wieder auf. Damit stehen ab sofort 24 der dringend benötigten Pflegeplätze für die Region zur Verfügung.

„Es ist ein sehr schöner Moment für uns alle, dass wir das Angebot in der Region wieder vergrößern können, vor allem für die neuen Bewohner“, sagt Karsten Piepenhagen, Leiter der Ameos Pflege und Eingliederung Haldensleben.

In den vergangenen Monaten wurden Teile des Hauses renoviert und die internen Abläufe neu strukturiert – alles mit dem Ziel, die Pflegequalität weiter zu verbessern und noch gezielter auf die Bedürfnisse von Bewohnern und Mitarbeitenden einzugehen. Im Zuge dieser Veränderungen konnte auch das Leistungsspektrum erweitert werden.

Vollstationäre und Kurzzeitpflege

Die Einrichtung richtet sich nun an Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder Behinderung nicht mehr in ihrem gewohnten Zuhause leben können. Das Angebot umfasst die vollstationäre Altenpflege, eingestreute Kurzzeitpflege sowie die Betreuung von Menschen mit geistigen und/oder mehrfachen Behinderungen.

Aktuell ist ein Haus bezugsfertig, ein weiteres Haus mit 32 Plätzen soll noch in diesem Jahr folgen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. „Die Wiedereröffnung in Haldensleben ist ein wichtiger Schritt, um den wachsenden Pflegebedarf in der Region zu decken und gleichzeitig die Qualität unserer Angebote weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, wieder mehr Menschen ein sicheres Zuhause bieten zu können“ ergänzt Stephan Freitag, Mitglied des Vorstandes der Ameos-Gruppe und Regionalgeschäftsführer Ameos Ost.

Ehemalige Bewohner kommen wieder

Eine zusätzliche positive Nachricht ist, dass auch ehemalige Bewohner, die aufgrund der Schließung umziehen mussten, nun wieder zurückkehren können. „Ein ehemaliger Bewohner hat sich bereits für den Wiedereinzug angemeldet. Das zeigt, wie gut die Beziehungen zwischen unseren Bewohnern und dem Pflegepersonal waren und sind“, fügt Karsten Piepenhagen hinzu.