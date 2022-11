Amerikaner warten auf deutsche Plätzchenrezepte aus Weferlingen

Plätzchenbacken hat jetzt in vielen Familien wieder Hochkonjunktur. Rezepte für Weihnachtsgebäck sind gefragt.

Weferlingen - Makronen, Vanillekipferl, Buttergebäck, Mandel- und Anisplätzchen und vieles mehr werden in den nächsten Wochen allerorten fleißig gebacken. Jede Familie hat da wohl ihre speziellen Rezepte, die - meist seit Generationen überliefert - alljährlich in der Vorweihnachtszeit hervorgeholt werden. Und dann stehen nicht selten auch Omas und Enkel gemeinsam in der Küche. Plätzchen, Honigkuchen und Stolle haben jetzt nämlich Hochkonjunktur. Und diese Rezepte sollen nun im Kirchengemeindeverband Weferlingen, zu dem neben Weferlingen auch Walbeck und Döhren gehören, gesammelt werden.