Ampel am Penny in Althaldensleben nervt Autofahrer

An einer Baustelle in Althaldensleben gibt es Ärger: Dort regelt eine Ampel den Verkehr, für Autofahrer sieht es so aus als würde nicht gearbeitet werden. Dafür gibt es Gründe.

Haldensleben - Eine Ampelregelung gibt es bereits seit einigen Wochen auf der Neuhaldensleber Straße am Penny-Markt in Althaldensleben. Sie bremst Verkehrsteilnehmer aus, kleine Staus sind die Folge. „Ich verstehe überhaupt nicht, was da los ist. Man sieht keine Schäden, aber arbeiten sieht man dort auch nie jemanden“, sagt ein genervter Althaldensleber der Volksstimme. Was die Gründe für die Sperrung sind und wann mit dem Ende der Ampelregelung zu rechnen ist, erklärt Gesine Braun, Regionalbereichsleiterin bei der Landesstraßenbaubehörde von Sachsen-Anhalt.